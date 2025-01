HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie von 88 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Am Markt könne man auf zusätzliche Produktionskapazitäten anderer Unternehmen setzen, was die Preise für Polysilizium außerhalb Chinas unter Druck bringen würde, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem drohten fortdauernde Belastungen von hohen Energiepreisen in Europa./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / 17:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000WCH8881