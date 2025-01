Siebenjährige Tourismus-Anleihe bietet Zinskupon von 10% p.a.

Prospekt gebilligt, Zeichnungsstart am 21.01.2025 - die Wiener EPH Group AG bietet ab der kommenden Woche eine neue siebenjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3L7AM8) mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro an. Die zweite Tourismus-Anleihe des Unternehmens wird bei einer monatlichen Kupon-Auszahlung mit 10% p.a. verzinst (erste Zinszahlung am 24.03.2025), die Mindestzeichnungssumme und die Stückelung betragen je 1.000 Euro. Im Unterschied zur ersten EPH-Anleihe 2023/30 ist die neue Anleihe durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften ...

