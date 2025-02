Konferenz-Woche

In der Kalenderwoche 6 fand mit den Hamburger Investorentagen (HIT) wieder ein wichtiges Branchen-Treffen des Small und MidCap-Segments statt. Am 5. und 6. Februar 2025 präsentierten sich in der Hansestadt zahlreiche kapitalmarktaffine Unternehmen einem breiten Publikum an Investoren, Marktteilnehmern und Journalisten. Die von der Montega AG initiierte Konferenz bietet eine ausgezeichnete Plattform für fundierte Investmentgespräche in einem qualifizierten Umfeld. Unter den teilnehmenden Unternehmen waren auch einige Anleihe-Emittenten, die ihre Geschäftsentwicklungen präsentierten. Generell ist eine Teilnahme an solchen Konferenzen für Emittenten immens wichtig, um Kontakte zu knüpfen, Vertrauen am Markt aufzubauen und sich möglichen Investoren direkt zu präsentieren.

Regelmäßiger Gast an derartigen Kapitalmarkt-Konferenzen ist auch die FCR Immobilien AG (wenn auch nicht auf dem dieswöchigen HIT), deren neue Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DFCG6) noch bis zum 14.02.2025 gezeichnet werden kann. Die Anleihe ist mit einem einen festen Zinskupon von 6,25 % p.a. (jährliche Auszahlung) ausgestattet. FCR-Gründer und -Vorstand Falk Raudies hat im Interview mit dem Anleihen Finder die Hintergründe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...