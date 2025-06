Platzierungen, Refinanzierungen und Q1-Zahlen

Kalenderwoche 22 am KMU-Anleihemarkt - die estnische Fintech Iute Group hat ihre neue besicherte Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: XS3047514446) im Gesamtvolumen von 140 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Das maximale Volumen der Anleihe liegt bei 175 Mio. Euro. Die neue Iute-Anleihe wurde final mit einem festen Zinskupon von 12 % p.a. ausgestattet und dient unter anderem zur vorzeitigen Refinanzierung der bestehenden Iute-Anleihe 2021/26. Rund 52,5 Mio. Euro wurden über den Anleiheumtausch durch bestehende Investoren generiert, etwa 87,5 Mio. Euro wurden durch Neuzeichnungen eingesammelt. Die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hat nach der erfolgreichen Platzierung ihrer neuen Anleihe 2025/30 die im Juni 2021 begebene Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3H3KP5) vorzeitig gekündigt. Die Rückzahlung erfolgt am 30. Juni 2025 zu 100,50?% des Nennwerts plus aufgelaufene Zinsen.

