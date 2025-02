DJ PTA-Adhoc: Zeitfracht Logistik Holding GmbH: Vorzeitige Kündigung der Schuldverschreibungen der Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3JC5, WKN: A3H3JC)

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Potsdam (pta/13.02.2025/13:45) - Potsdam, 13. Februar 2025. Die Geschäftsführung der Zeitfracht Logistik Holding GmbH (" Emittentin") hat heute beschlossen, sämtliche ausstehenden Schuldverschreibungen der Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3JC5, WKN: A3H3JC) in einem Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR 30.500.000,00 unter Einhaltung der Mindestkündigungsfrist nach § 5 Abs. 2 Buchstabe (a) der Anleihebedingungen zum 17. März 2025 (" Wahl-Rückzahlungstag") zu kündigen.

Die Anleihe 2021/2026 wird am Wahl-Rückzahlungstagvollständig zum Rückzahlungsbetrag in Höhe von 101,00 % des Nennbetrags zuzüglich der bis zum Wahl-Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufenen und noch nicht bezahlten Zinsen zurückgezahlt.

Die Kündigung wird den Gläubigern der Schuldverschreibungen der Anleihe 2021/2026 gemäß § 16 der Anleihebedingungen auf der Internetseite der Emittentin ( https://kolibri-anleihe.zeitfracht-gruppe.de ) und im Bundesanzeiger bekannt gegeben.

