Bad Wimpfen (ots) -Klappe, die erste für die Lidl-Auszubildenden: Für eine neue Schülerkampagne unter dem Motto "Bei uns kommst du voran" übergibt Lidl in Deutschland vier Nachwuchskräften die gesamte Verantwortung für die Drehbuchinhalte. Heraus kommt ein kreativer siebenminütiger Kampagnenfilm (https://www.youtube.com/watch?v=Lz2inSyd8CE), der komplett auf die humorvollen Ideen des jungen Teams ausgerichtet ist. Dabei berichten die Protagonisten Amelie, Imane, Jeremy und Janis von ihrer Ausbildung bei Lidl und den Vorteilen, die ihnen ihr Arbeitgeber bietet. Die Vier sind als Auszubildende im Einzelhandel und Teilnehmer im Abiturientenprogramm gestartet, leiten beispielsweise stellvertretend eine Filiale und setzen ihren Karriereweg mit Grillz, Beyonce-Moves und Paparazzi-Blitzlicht in Szene.Nicht nur das Drehbuch ist durch die Lidl-Auszubildenden entstanden, auch die Kampagnenidee sowie das Konzept wurden inhouse entwickelt. Lidl setzt bei der Schülerkampagne ausschließlich auf Social-Media-Kanäle: Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Spotify sowie YouTube werden mit dem Kampagnenfilm bespielt, um eine junge, online-affine Zielgruppe zu erreichen. Die neue Schülerkampagne richtet sich somit direkt von jungen Leuten an Jugendliche mit Inhalten, die bewegen und mit einem Augenzwinkern in Jugendsprache erklärt werden.Ausbildung mit sicheren Perspektiven und attraktiven VorteilenMit der neuen Schülerkampagne bringt Lidl seinen Nachwuchskräften Vertrauen entgegen, um die persönliche Entwicklung zu fördern. Auch bei vielen weiteren spannenden Ausbildungsprojekten wie der Einsatz bei einer Festivalfiliale, "Azubis leiten eine Filiale" oder dem Nachwuchswettbewerb "fitfortrade" zeigt der Ausbilder, dass er den jungen Kollegen direkt Verantwortung überträgt und Teamspirit bei Lidl im Fokus steht.Bei den 21 verschiedenen angebotenen Berufsbildern ist stets das Ziel, jede Nachwuchskraft in eine unbefristete Festanstellung zu übernehmen. Lidl besetzt offene Stellen vorrangig mit eigenen Mitarbeitern. Finanzielle Sicherheit bietet der Lebensmitteleinzelhändler vom ersten Tag an mit einer Top-Vergütung. Ab dem ersten April erhöht Lidl bei allen Berufsstartergruppen das monatliche Brutto:- Ausbildung: 1.250 / 1.350 / 1.500 Euro pro Monat im 1. / 2. / 3. Ausbildungsjahr- Teilnehmer Abiturientenprogramm: 1.350 Euro vom 1.-6. Monat / 1.500 Euro vom 7.-18. Monat / über Tarif ab dem 19. Monat- DH-Studium: 1.650 / 1.750 / 1.950 Euro pro Monat im 1. / 2. / 3. StudienjahrMehr Informationen zu Lidl als Arbeitgeber unter jobs.lidl.deWeitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).