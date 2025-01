NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC angesichts der bankeigenen "Healthcare Conference" auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,30 Euro belassen. Vorstandschefin Helen Giza habe sich am Montag zur Geschäftsentwicklung des Dialyse-Spezialisten geäußert, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei habe sie sich zwar nicht näher zu den Margen äußern wollen, aber auf Unsicherheiten bezüglich der Volumina, Erstattungssätze oder auch zu China verwiesen. Dies seien die Gründe dafür, warum die Spanne für die Margenprognose 2025 im Verlauf des vergangenen Jahres nicht verringert worden sei. Giza gehe aber davon aus, dass dies zur Bekanntgabe der Jahreszahlen am 25. Februar erfolgen werde./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2025 / 03:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2025 / 03:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005785802