NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Neutral" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Er habe nach jüngsten Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team seine Schätzungen für den Chemiekonzern aktualisiert, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seines Erachtens erscheinen die durchschnittlichen Analystenerwartungen (Konsens) an das vierte Quartal und das Gesamtjahr weiterhin überzogen./ck/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / 19:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000BASF111