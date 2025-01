Die meistgehandelten Produkte: SAP und Siemens Energy mit Kursgewinnen!

Für den DAX® ging es heute nach oben, bis knapp unter die Marke von 20.470 Punkten. Damit notiert der deutsche Leitindex fast 1 % höher im Vergleich zum Vortag. Es fehlen nur noch wenige Punkte bis zum bisherigen Höchsstand aus dem Dezember 2024. Im Fokus der Anleger steht heute der Inflationsbericht aus den USA und damit Rückschlüsse auf die kommenden geldpolitischen Schritte der Fed. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call-Optionsscheine auf SAP.

SAP erreicht Allzeithoch nach Allzeithoch. Ankündigungen neuer Cloud-Partnerschaften treibt das Unternehmen weiter nach Asien und Nordamerika. Auch die Umstellung auf ein cloudbasiertes Abonnement-Modell zahlt sich aus. Das Papier bewegte sich heute im Xetra-Handel bereits über mehr als einen Prozent nach oben auf mehr als 250 EUR. Anleger und Analysten bleiben optimistisch. Weiter stehen Long Faktor-Optionsscheine auf Siemens Energy im Blickpunkt der Anleger. Auch die Aktie des deutschen Energietechnikherstellers stiegen im Xetra-Handel bereits um knapp 1,2 %. Auch gestern verzeichnete das Papier einen bemerkenswerten Kursanstieg von 3,2 %. Für das Geschäftsjahr wird ein Gewinn von rund 570 Millionen EUR erwartet und auch manche Analysten haben ihre Kursziele nach oben angehoben. Zuletzt sind Long Faktor-Optionsscheine auf Delivery Hero stark gefragt. Anders als bei SAP und Siemens Energy ging es für das Papier heute schon rund 2,7 Prozent nach unten. Damit wurden die Gewinne des kürzlichen Anstiegs wieder abgegeben.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call UG1AU4 4,40 20439,00 Punkte 20026,08201 Punkte 48,30 Open End DAX® Put UG0WCL 1,45 20423,78 Punkte 20489,067559 Punkte 169,04 Open End DAX® Call HD6GAW 23,50 20439,00 Punkte 18098,251015 Punkte 10,50 Open End DAX® Put HD4B4A 18,44 20423,78 Punkte 22277,702386 Punkte 10,30 Open End DAX® Call HD9VBZ 12,86 20439,00 Punkte 19167,128405 Punkte 16,10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.01.2025; 12:50 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Omega Letzter Bewertungstag DAX® Put HD3X08 5,17 20425,01 Punkte 20000,00 Punkte 14,73 17.06.2025 Target Corp. Call HD7Y8V 1,57 136,505 USD 130,00 USD 5,61 18.06.2025 SAP SE Call UG1ZFT 1,25 250,275 EUR 265,00 EUR 8,38 18.06.2025 DAX® Put UG1NHN 0,78 20454,58 Punkte 20200,00 Punkte 78,64 24.01.2025 NVIDIA Corp. Call HD9K87 2,58 131,89 USD 125,00 USD 3,28 17.09.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.01.2025; 13:05 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 3,97 341,60 USD 228,183392 USD 3 Open End DAX® Long HD1GPF 0,98 20450,74 Punkte 19463,671517 Punkte 25 Open End Siemens Energy AG Long UG0GUB 12,52 51,32 EUR 40,680766 EUR 5 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9V 15,78 654,40 EUR 436,781719 EUR 3 Open End Delivery Hero SE Long HD73LV 1,03 28,40 EUR 25,128043 EUR 7 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.01.2025; 13:08 Uhr;

