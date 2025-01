Tesla war 2024 ganz knapp der größte Elektroauto-Hersteller vor BYD. Dahinter hat sich der hierzulande noch weitgehend unbekannte Autobauer GAC in Stellung gebracht - und der drängt jetzt nach Europa. Wir liefern den Überblick und erste Eindrücke, mit welchen Modellen die Elektro-Submarke GAC Aion die europäischen Kunden überzeugen will. So viel sei verraten: In manchen Punkten fahren die GAC-Stromer den ID.-Modellen von VW davon. Gegen sie ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...