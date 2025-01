Nachlassende Inflationssorgen und starke Quartalszahlen aus dem Finanzsektor haben dem New Yorker Aktienmarkt am Mittwoch kräftig Auftrieb verliehen. Auch die Renditen am Anleihemarkt gaben nach, was insbesondere Growth-Aktien wie Tesla und andere Technologiewerte wie Nvidia beflügelte. Der S&P 500 verbuchte den besten Tag seit November.Der Dow Jones Industrial gewann 1,65 Prozent auf 43.221,55 Punkte, während der technologielastige Nasdaq 100 um 2,31 Prozent auf 21.237,85 Punkte zulegte. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...