BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Generalsekretärin des europäischen Gewerkschaftsbundes ETUC sieht ein Risiko darin, wenn zu viele Menschen den Worten von Chefs wie Elon Musk glauben. Der US-Milliardär Elon Musk spreche sich für einen zügellosen Kapitalismus aus, sagte ETUC-Generalsekretärin Esther Lynch in Brüssel. Das Risiko sei groß, wenn viele andere Menschen anfangen würden zu glauben, dass dies der richtige Ansatz für Europa sei. Erfolg habe man etwa durch Verhandlungen und ein starkes Sozialsystem.

Im Gegensatz zu dem, was Musk und all die "Tech-Bros" sagten, seien Gewerkschaften eine Kraft, die die Wettbewerbsfähigkeit fördere, so Lynch. Es wäre ihren Worten zufolge "eine Katastrophe", wenn Europa auf der Grundlage niedriger Löhne, schlechter Arbeitsbedingungen oder langer Arbeitszeiten wettbewerbsfähig würde.

Musk sieht Gewerkschaften kritisch. "Ich bin nicht mit der Idee von Gewerkschaften einverstanden", sagte Musk etwa im November in einem Interview mit der "New York Times". Er möge nichts, was eine Art von Herren und Bauern schaffe, so der US-Unternehmer. Gewerkschaften versuchten, Negativität in einem Unternehmen zu erzeugen.

Tesla - und SpaceX-Chef Musk hat einen engen Draht zum gewählten US-Präsidenten Donald Trump und soll die künftige Regierung bei der Kürzung von Ausgaben beraten. Trump soll am Montag vereidigt werden./mjm/DP/mis