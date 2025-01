ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zalando von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 40 Euro angehoben. Analyst Yashraj Rajani ist in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung deutlich optimistischer als der Marktkonsens. Mit seiner Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) für 2025 liegt er 8 Prozent höher, auch wenn er den Ausblick des Onlinehändlers wieder konservativ erwartet. Zalando befinde sich wohl in einem "Upgrade-Zyklus" und werde sich wohl nach und nach immer höhere Ziele stecken. Die Übernahme von About You sieht Rajani als enorme Wertschöpfungschance./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2025 / 03:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2025 / 03:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ZAL1111