FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit dem vorbörslich erwarteten Kurssprung würden die Zalando-Aktien am Donnerstag im Hauptgeschäft mehr als die Hälfte des jüngsten Kursrutsches aufholen. Der Onlinehändler avisierte dem Markt am Vorabend ein überraschend gutes operatives Ergebnis (Ebit) für das abgelaufene Geschäftsjahr. Der UBS-Analyst Yashraj Rajani empfahl die Papiere zum Kauf und setzte ein Kursziel von 40 Euro an. Auf der Handelsplattform Tradegate schossen die Papiere 11 Prozent über den Vortagesschluss auf 32,49 Euro nach oben.

Rajani ist auch für das neue Jahr deutlich optimistischer als der Marktkonsens. Mit seiner Ebit-Prognose für 2025 liegt er ein Stück weit höher, auch wenn er den Ausblick des Unternehmens wieder konservativ erwartet. Zalando befinde sich wohl in einem "Upgrade-Zyklus" und werde sich wohl nach und nach immer höhere Ziele stecken. Die Übernahme von About You sieht Rajani als enorme Wertschöpfungschance.

About You stufte er derweil auf "Neutral" ab, nachdem der Kurs inzwischen an der Übernahmeofferte von 6,50 Euro klebt. Die meisten seiner Thesen seien aufgegangen, so der Experte./ag/mis