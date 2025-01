16. Januar 2025 / IRW-Press / Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das "Unternehmen" oder "Spearmint") möchte bekannt geben, dass das Unternehmen seine Krypto-Position durch weitere Ankäufe der Kryptowährung Solana mehr als verdoppelt hat. Solana ist eine Krypto-Computing-Plattform, die darauf abzielt, hohe Transaktionsgeschwindigkeiten zu erreichen, ohne Abstriche bei der Dezentralisierung machen zu müssen. Hier wird versucht, die Skalierbarkeit durch einen anderen Ansatz in der Blockchain zu verbessern, indem man einen Proof-of-History-Konsens (PoH) mit dem der Blockchain zugrunde liegenden Proof-of-Stake-Konsens (PoS) kombiniert. Dieser Ansatz hat bei Tradern in den verschiedensten Bereichen, von Kleinanlegern bis hin zu institutionellen Einrichtungen, Interesse geweckt. Solana kann nach eigenen Angaben rund 50.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten. Solana ist sowohl eine Kryptowährung als auch eine flexible Plattform für Entwickler, die dezentrale Anwendungen (dApps) für verschiedene Branchen wie DeFi, Gaming, Non-Fungible Token (NFT) und Finanzderivate entwickeln.

James Nelson, President von Spearmint, sagt dazu: "In dem Bestreben, bei der Wertschöpfung für die Aktionäre so proaktiv wie möglich vorzugehen, ist das Management der Ansicht, dass die Diversifizierung insbesondere in Solana das größte Wachstumspotenzial im Krypto-Bereich bietet. Wir nutzen den Preisrückgang und haben vor Kurzem zusätzliche Solana-Ankäufe getätigt, wodurch wir unsere ursprüngliche Position mehr als verdoppelt haben. Wir beabsichtigen, diesen Krypto-Diversifizierungsplan für die absehbare Zukunft fortzusetzen und werden den Markt kurz- und langfristig über diese Strategie auf dem Laufenden halten. Darüber hinaus erarbeiten wir derzeit Pläne für das 4.722 Hektar große Antimonprojekt George Lake South in New Brunswick (Kanada), da Antimon im vergangenen Jahr erneut zu den Rohstoffen mit der besten Performance gehörte." Herr Nelson weiter: "Darüber hinaus möchten wir auf unsere Lithium-Beteiligungen in Clayton Valley (Nevada) hinweisen, die das Potenzial für die Auffindung von sowohl Lithium-Tonstein- als auch Lithium-Sole-Vorkommen bieten, da wir davon ausgehen, dass heimische Lithiumprojekte im Jahr 2025 auf deutlich mehr Interesse am Markt stoßen werden. Trotz der negativen Stimmung in Bezug auf Lithium und Elektroautos in den letzten zwei Jahren zeigen die jüngsten Daten eindeutig, dass die Verkäufe von Elektroautos zunehmen und die entsprechende Dynamik weltweit tatsächlich zu- und nicht abnimmt."

Einem CNBC-Artikel vom 2. Januar 2025 zufolge hat Chinas Drängen eigene Elektroautos zu entwickeln, im Juli einen Tipping-Point erreicht: Die mit neuen Energieträgern betriebenen verkauften Fahrzeuge machten nach Angaben des Pkw-Verbands in diesem Monat mehr als die Hälfte aller verkauften Pkw aus. Dazu zählen Fahrzeuge mit reinem Batterie- und Hybridantrieb. Dieser Trend setzte sich auch im November fort, in dem die Durchdringungsrate nach Angaben des Verbands 52,3 % betrug.

Am 3. Januar 2025 verlautbarte GM, dass der Absatz im vierten Quartal um 21 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen sei. Der Vertrieb von Elektrofahrzeugen stieg im Quartalsvergleich um 50 % und im Jahresvergleich um 125 %, wodurch sich der Marktanteil im Laufe des Jahres ungefähr verdoppelte. GM war in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 der zweitgrößte Verkäufer von Elektrofahrzeugen in den USA.

Am 17. Juni 2022 teilte das Unternehmen mit, dass es den aktualisierten Fachbericht und die Mineralressourcenschätzung für die zu 100 % unternehmenseigene Lithium-Tonstein-Lagerstätte McGee im Clayton Valley, Nevada, erhalten hat. Der technische Bericht enthielt eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung von 1.369.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ), in der Kategorie "angedeutet" und 723.000 Tonnen LCÄ in der Kategorie "vermutet", was insgesamt 2.092.000 Tonnen LCÄ entspricht. Damit wurde die erste Ressourcenschätzung vom 11. Juni 2021 mehr als verdoppelt. Der technische Bericht und die Mineralressourcenschätzung wurden von Derek Loveday, P.Geo. und Mariea Kartick, P.Geo., Mitarbeiter von Stantec Consulting Services Ltd. ("Stantec"), gemäß den CIM-Richtlinien "Estimation of Mineral Resource and Mineral Reserves Best Practices" (Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven) erstellt und in Übereinstimmung mit der Richtlinie NI 43-101 der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde veröffentlicht.

Am 13. Dezember 2024 kündigte Spearmint an, dass es seine Konzessionsflächen im kürzlich erworbenen Antimonprojekt George Lake South in der kanadischen Provinz New Brunswick mehr als verdoppelt hat. Das Projekt erstreckt sich nun über eine zusammenhängende Grundfläche von 4.722 Acres, die Potenzial für die Auffindung von Antimonvorkommen aufweist. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe der Antimonmine Lake George in New Brunswick, die von 1876 bis 1996 zeitweise betrieben wurde und einst der größte primäre Antimonproduzent in Nordamerika war.

China hat vor Kurzem die Ausfuhr kritischer Minerale, einschließlich Antimon, in die Vereinigten Staaten verboten. Angesichts der zunehmend eskalierenden Handelsspannungen zwischen den USA und China verdeutlicht dieser Schritt die dringende Notwendigkeit für westliche Nationen, sich langfristig zuverlässige Quellen für diese kritischen Minerale zu sichern, die nun im Zentrum der globalen Lieferkettenkrise stehen.

Antimon ist ein wesentlicher Bestandteil von Halbleiter- und Batteriespeichertechnologien und kommt auch in verschiedenen militärischen Anwendungen zum Einsatz. Der Preis für Antimontrioxid (Rotterdam) ist seit Beginn des Jahres 2024 um 228 % gestiegen und lag am 28. November den Daten des Informationsanbieters Argus zufolge bei 39.000 $ pro Tonne. Das Ausfuhrverbot stellt eine erhebliche Verschärfung der Spannungen in den Lieferketten dar, in denen der Zugang zu Rohstoffen im Westen bereits knapp ist.

Qualifizierter Sachverständiger für Offenlegungen im Bergbau:

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Frank Bain, P.Geo., ein Direktor des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Spearmint Resources Inc.

Die Projekte von Spearmint umfassen vier Projekte im Clayton Valley (Nevada): die 1.136 Acres umfassende Lithium-Tonstein-Lagerstätte McGee, die direkt an die Projekte von Pure Energy Minerals und Century Lithium Corp. grenzt und für die eine Ressourcenschätzung von 1.369.000 Tonnen in der angedeuteten Kategorie und 723.000 Tonnen in der vermuteten Kategorie, also, insgesamt 2.092.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ), vorliegt, das 280 Acres große Lithium-Sole-Projekt Elon, das über Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen, sich in Nordamerika in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens verfügt, und das 124 Acres umfassende Lithiumprojekt Green Clay sowie das 248 Acres große Goldprojekt Clayton Ridge und nun auch das 4.722 Acres große Antimonprojekt George Lake South in New Brunswick.

Den vorsorglichen Hinweis und Haftungsausschluss in Bezug auf die Diversifizierung in Kryptowährung entnehmen Sie bitte der Pressemeldung vom 12. November 2024.

