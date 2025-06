The following instruments on XETRA do have their first trading 30.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.06.2025Aktien1 GB00BPJHZ015 The Smarter Web Company PLC2 CNE100006Z79 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.3 BMG1739E1084 Brockman Mining Ltd.4 CA26245V1013 Dryden Gold Corp.5 CA0068131097 Adelayde Exploration Inc.6 US00902F4028 Ainos Inc.7 NO0013601245 EAM Solar AS8 CA31622P3051 Fidelity Minerals Corp.9 CA53155T1084 LibertyStream Infrastructure Partners Inc.Anleihen/ETF1 US438127AE20 Honda Motor Co. Ltd.2 US715638FC12 Peru, Republik3 US892331AV11 Toyota Motor Corp.4 NO0013586024 Formycon AG5 US438127AF94 Honda Motor Co. Ltd.6 XS3106449278 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH7 XS3101387895 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH8 DE000DW6AJW0 DZ BANK AG9 US438127AD47 Honda Motor Co. Ltd.10 IT0005657330 Italien, Republik11 IT0005657348 Italien, Republik12 XS3104553931 Orlen S.A.13 NO0013497925 Reima Group Holding Oy14 US91282CNK35 United States of America15 ES0200002154 Adif - Alta Velocidad16 USP48864AS47 Barbados17 AT0000A3MNP0 BKS Bank AG18 XS3067385420 Currenta Group Holdings S.à r.l.19 XS3101460304 Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.20 XS3063695715 ENERGO-PRO a.s.21 US715638FD94 Peru, Republik22 XS3092557126 REWE International Finance B.V.23 XS3090081467 REWE International Finance B.V.24 XS3082828560 Sunrise FinCo I B.V.25 XS3091027113 Westpac Securities NZ Ltd.26 IT0005657850 Banco BPM S.p.A.27 DE000A4M7VR1 Landeskreditbank Baden- Württemberg - Förderbank28 DE000HEL0JX5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale29 IE000PLCL3C9 iShares Global Corp Bond UCITS ETF30 IE000QWO5FT3 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF31 IE00043L4HU0 iShares USD Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF