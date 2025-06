The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.06.2025.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.06.2025

ISIN Name

CA15135U8858 CENOVUS ENERGY PFD SR.7

CA31622P2061 FIDELITY MINERALS

CA8473811005 SPEARMINT RESOURCES INC

CA92873W1005 VOLT LITHIUM CORP

GRS015003007 ALPHA SE+HO. EO -,29

KYG319891092 ESR GROUP LTD.

NO0010607781 EAM SOLAR AS NK 1,-

US00902F3038 AINOS INC. DL-,01

XS2474199697 MUMBAI INTL 22/29 REGS

XS2474218661 MUMBAI INTL 22/29 144A





