Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA92873W1005 LibertyStream Infrastructure Partners Inc. 27.06.2025 CA53155T1084 LibertyStream Infrastructure Partners Inc. 30.06.2025 Tausch 1:1

NO0010607781 EAM Solar AS 27.06.2025 NO0013601245 EAM Solar AS 30.06.2025 Tausch 20:1

CA8473811005 Spearmint Resources Inc. 27.06.2025 CA0068131097 Adelayde Exploration Inc. 30.06.2025 Tausch 10:1

CA31622P2061 Fidelity Minerals Corp. 27.06.2025 CA31622P3051 Fidelity Minerals Corp. 30.06.2025 Tausch 5:1

US00902F3038 Ainos Inc. 27.06.2025 US00902F4028 Ainos Inc. 30.06.2025 Tausch 5:1





