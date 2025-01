Die Nestlé-Aktie verzeichnete einen schwachen Handelstag an der SIX Swiss Exchange, wobei der Kurs um 0,2 Prozent auf 73,54 CHF nachgab. Im Tagesverlauf wurde sogar ein Tiefststand von 73,42 CHF erreicht, was den Wert gefährlich nahe an das 52-Wochen-Tief von 72,82 CHF brachte. Diese Entwicklung steht in starkem Kontrast zum Jahreshöchststand von 100,56 CHF, der Anfang Februar 2024 erreicht wurde. Das aktuelle Handelsvolumen belief sich auf 156.123 Aktien, was das anhaltende Interesse der Anleger am größten Nahrungsmittelkonzern der Welt widerspiegelt.

Analysten-Perspektiven

Die Expertengemeinde bleibt trotz der aktuellen Kursschwäche verhalten optimistisch. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 85,33 CHF sehen Analysten noch deutliches Aufwärtspotenzial. Auch die prognostizierte Dividendenausschüttung für das laufende Jahr von 3,03 CHF, eine leichte Steigerung gegenüber den 3,00 CHF aus dem Vorjahr, könnte für Anleger interessant sein. Der erwartete Gewinn je Aktie wird für 2024 auf 4,61 CHF geschätzt.

