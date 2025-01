DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Init: In der Spur - Init kann ein "herausragendes Jahr 2024" feiern

Frankfurt am Main, 16.01.2025 (pta/16.01.2025/10:30) - Die Init Innovation in Traffic Systems SE liefert aktuell beeindruckende Zahlen ab. Im Kursverlauf ist das nicht abzulesen. Im Markt des international agierenden Entwicklers von IT-Systemen für den Betrieb von Bussen und Bahnen steckt eine Menge Fantasie. Jetzt stellt sich die Frage, ob das Wachstum auf dem hohen Niveau beibehalten werden kann.

Die Geschäfte laufen derzeit prächtig, denn der Auftragseingang stieg auch im vergangenen Jahr weiter an. Die Gesellschaft verfügt ganz offensichtlich über die Fähigkeit, sich auch international in Ausschreibungen gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Bereits im Geschäftsjahr 2023 wurde ein Rekord-Auftragseingang von EUR 225 (214) Mio. und ein Auftragsbestand von EUR 175.1 (163.7) Mio. erreicht. In den ersten neun Monaten explodierte der Auftragseingang regelrecht auf EUR 362.3 (148.7) Mio. - das ist ein Plus von 143.6 % gegenüber dem Vorjahreswert. Der Auftragsbestand wurde mit EUR 392.5 (166.2) Mio. mehr als verdoppelt.

Das spiegelt sich auch in der Umsatzentwicklung wider. Mit EUR 210.8 (191.3) Mio. im Jahr 2023 wurde erstmals die Marke von EUR 200 Mio. übertroffen. Dieses Rekordniveau wird im Geschäftsjahr 2024 aller Voraussicht nach wieder überschritten werden, denn der Vorstand bestätigte mit Vorlage der 9M-Zahlen seine bisherige Prognose, die zwischen EUR 240 und 260 Mio. vorsieht. Die bislang erreichten Kennzahlen entsprächen den Erwartungen, heißt es im 9M-Bericht. Im Interview mit dem NEBENWERTE- JOURNAL spricht CFO Dr. Marco Ferber über 2024 von einem "herausragenden Jahr", das vermutlich nicht in jedem Jahr so zu wiederholen sei.

Das EBIT schätzt der Vorstand für 2024 in der Bandbreite von EUR 24 bis 28 Mio. Davon wurden im 9M-Zeitraum EUR 11.7 (7.1) Mio. eingefahren. Prozentual stieg das Ergebnis vor Zinsen und Steuern damit um 64.1 %. Im letzten Quartal sollte noch einiges dazukommen, denn im Geschäftsjahr 2023 wurden mehr als 65 % des gesamten Jahres-EBITs im Q4 erzielt.

Die Technologieaktie ist auf dem gegenwärtigen Kursniveau keineswegs zu teuer. Sollte sich die positive Geschäftsentwicklung fortsetzen, müssten deutlich mehr Börsianer Interesse an der Aktie finden.

Der ausführliche Bericht über die Init Innovation in Traffic Systems SE mit dem Vorstandsinterview wird in der Januar-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de ( http://www.nebenwerte-journal.de/ ). Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.

