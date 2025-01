Verbio hat seine EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 von 120-160 Mio. EUR auf einen mittleren zweistelligen Millionenbereich reduziert. Grund dafür sind unerwartete technische Probleme in der Anlage in Nevada sowie der anhaltende Druck durch sinkende Preise für Treibhausgasquoten (THG). Das Unternehmen hält jedoch an der Erwartung fest, dass die Nettofinanzverschuldung bis zum Jahresende auf maximal 190 Mio. EUR begrenzt bleibt. Der angepasste Ausblick spiegelt die Herausforderungen bei der Expansion in den USA sowie die anhaltenden Schwierigkeiten im Biokraftstoffmarkt wider, einschließlich von China importiertem Dumping-Biodiesel und niedrigeren THG-Quotenpreisen. Trotz des schwierigen Marktumfelds erkennt Verbio erste Anzeichen einer Erholung der THG-Preise und rechnet mit einer schrittweisen Besserung im Jahr 2025. Trotz der kurzfristigen Rückschläge bleiben die Analysten von mwb research optimistisch hinsichtlich der langfristigen Wachstumsperspektiven von Verbio und bestätigen ihre KAUF-Empfehlung, senken jedoch das Kursziel auf 16,00 EUR basierend auf den angepassten Schätzungen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Verbio%20SE