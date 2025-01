NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2450 Euro belassen. Zollfreie Käufe im Dezember bestätigten für den Luxussektor eine anhaltende Erholung in Europa und anhaltende Stärke für die Region Asien-Pazifik, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Hermes bleibe der aussichtsreichste Wert des Sektors./mf/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2025 / 05:00 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2025 / 18:41 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000052292