Dräger erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 0,6% auf 3,37 Mrd. EUR, leicht unter der Prognose des Managements und den Schätzungen von mwb research von 3,41 Mrd. EUR. Das Wachstum von 4,7% in der Sicherheitssparte kompensierte einen Rückgang von 3,4% in der Medizinsparte. Mit einer höheren Bruttomarge von 45,0% (Vorjahr: 43,3%) und Einmaleffekten von rund 22 Mio. EUR stieg das EBIT um 19% auf 197 Mio. EUR, was einer EBIT-Marge von 5,8% entspricht und damit das obere Ende der Prognose sowie die Erwartungen von mwb research übertraf. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Dräger ein Umsatzwachstum von 1,0-5,0% und eine EBIT-Marge von 3,5-6,5%, womit das Unternehmen gut auf Kurs ist, seine langfristige Margenexpansionsstrategie zu erreichen. Angesichts der besser als erwarteten Ergebnisse und des Ausblicks für 2025 passen die Analysten ihre Schätzungen nach oben an und bestätigen ihre KAUF-Empfehlung mit einem neuen Kursziel von 69,00 EUR (vorher 65,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Draegerwerk%20AG%20&%20Co.%20KGaA