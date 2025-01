Das für den elektrischen Lkw-Fernverkehr in Deutschland gewichtige "HoLa"-Projekt bekommt neue Impulse: Shell wird neuer Akteur und übernimmt gleich die Verantwortung für drei von fünf Lade-Standorte. Auch das Megawattladen steht bei HoLa an der Schwelle zum Praxiseinsatz. Ende des ersten Halbjahrs 2025 sollen die ersten MCS-Ladepunkte in Betrieb gehen. Das Forschungsprojekt HoLa tritt in eine neue Phase ein: Shell schließt sich dem Konsortium als ...

