Nakiki SE kündigt Erweiterung des Geschäftsmodells an: Details im Investorencall am 03. März 2025 Gespräche mit Investoren und potenziellen Übernahmekandidaten

Details im Investorencall am 03. März 2025 Hamburg, 16. Januar 2025 - Die Nakiki SE will expandieren und ihr Geschäftsmodell erweitern. Ziel ist es, neben der über die operative Tochtergesellschaft Legal Finance International GmbH abgedeckte Prozessfinanzierung in eine weitere wachstumsstarke Branche zu investieren. Vielversprechende Gespräche mit Investoren und potenziellen Übernahmekandidaten werden bereits geführt. Details zu den Plänen der Nakiki SE wird Vorstand Andreas Wegerich am 03. März 2025 um 14:00 Uhr (MEZ) in einem Investorencall präsentieren. Um teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte vor Beginn der Konferenz unter folgendem Link: Nakiki Investorencall ( https://www.appairtime.com/event/ff488f65-183d-4442-8209-723edd263acd ) Datum: 03. März 2025 Uhrzeit: 14:00 Uhr (MEZ) NAKIKI SE

Johnsallee 30

20148 Hamburg



Telefon: +49 40 285 304 23-0

Internet: https://nakikifinance.com/

E-Mail: info@nakikifinance.com



Handelsregister: AG Hamburg HRB 189536

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300



