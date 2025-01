EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

USU gewinnt neuen US-Kunden für Software Asset Management



16.01.2025 / 14:31 CET/CEST

Möglingen / Deutschland, Boston / U.S.A. - 16. Januar 2025



Ein führendes amerikanisches Technologieunternehmen für Cloud Computing hat sich für die Nutzung von USU Software Asset Management (SAM)-Lösungen entschieden. Nach einem umfassenden Evaluierungsprozess konnte sich USU SAM als Best-of-Breed-Gesamtlösung gegen namhafte Wettbewerber durchsetzen. Der SaaS-Rahmenvertrag umfasst die Module USU SAM for Clients & Datacenter (einschließlich Oracle), SAM for SaaS, und SAM Analytics. Der multinationale Konzern mit Schwerpunkt auf Personal- und Ressourcenmanagement sah sich mit Herausforderungen durch eine hochkomplexe IT-Infrastruktur konfrontiert. Zu den zentralen Zielen des Projekts gehörten die Einhaltung von Lizenz-Compliance, die Optimierung der Lizenznutzung sowie Kosteneinsparungen in der hybriden Softwarelandschaft. Besonders im Fokus standen dabei Hersteller wie Microsoft, VMware, IBM, Oracle und Java. Im Zuge eines Pilotprojekts konnte USU mit einer schnellen und effizienten Datenverarbeitung punkten. "USU machte es uns einfach, mit unseren Daten zu arbeiten und überzeugte durch eine umfassende und sofort einsatzfähige Kataloglösung", so ein Vertreter des Kundenunternehmens. Bereits in den ersten Monaten wurden durch die Expertise von USU signifikante Optimierungspotenziale identifiziert. Mit der Implementierung von USU SAM erwartet das Unternehmen eine vollständige Amortisation der Investition innerhalb von 9 bis 12 Monaten. Die bisherigen Erkenntnisse zeigen Einsparpotenziale in Millionenhöhe, die durch eine genaue Analyse und Optimierung der Software-Nutzung erzielt werden können. "Wir sind stolz darauf, dass sich dieses renommierte Unternehmen für USU entschieden hat. Unsere Lösungen und unser Engagement haben deutlich gemacht, wie wir Mehrwert schaffen und nachhaltige Ergebnisse liefern können", so Shawn Smith, USU Vice President of Sales. "Wir freuen uns, mit unserer Expertise und innovativen Lösungen einen weiteren globalen Marktführer gewonnen zu haben. Dieser Erfolg unterstreicht unsere Wettbewerbsfähigkeit und zeigt, dass wir Unternehmen mit komplexen IT-Infrastrukturen messbare Mehrwerte und nachhaltige Kosteneinsparungen bieten können. USU steht für Qualität, Kundennähe und Ergebnisse, die überzeugen", sagt Dr. Benjamin Strehl, CEO der USU GmbH. Diese Pressemitteilung ist abrufbar unter https://www.usu.com USU GmbH Als führender Anbieter von Software- und Servicelösungen für das IT- und Customer-Service-Management unterstützt USU ihre Kunden dabei, IT-Ressourcen im Cloud- und KI-Zeitalter optimal zu nutzen. Weltweit vertrauen uns Organisationen, um ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren, Cloud-Kosten zu minimieren und ihre Service-Exzellenz zu steigern. USU-Technologien sorgen für umfassende Transparenz und Kontrolle über hybride IT-Umgebungen - von On-Premises Data Center zu Cloud-basierten Services und Hardware Assets. Darüber hinaus dient die KI-gestützte Plattform von USU als zentrale Wissensbasis und liefert konsistente Informationen für alle Kommunikationskanäle und Kundenservices. Weitere Informationen: https://www.usu.com

