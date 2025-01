Street Fighter League gewinnt darüber hinaus den eSports Competition des Jahres 2024 und trägt zur Entwicklung der eSport-Branche bei

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) hat heute bekannt gegeben, dass Street Fighter 6 den Preis 'eSports Game des Jahres 2024' und Street Fighter League den Preis 'eSports Competition des Jahres 2024' gewonnen hat. Beide wurden auf der JAPAN eSPORTS AWARDS 2024 verliehen, die am 15. Januar abgehalten wurde.

JAPAN eSPORTS AWARDS 2024 (veranstaltet von der Japan esports Union und Yokohama City) findet seit dem vergangenen Jahr einmal jährlich statt. Dort werden die Leistungen und Beiträge von Spielern, Teams, Unternehmen, Organisationen und einzelnen Personen geehrt, die die eSports-Branche fördern. In diesem Jahr wurde Street Fighter 6 ausgezeichnet. Als Grund wurden Innovationen wie zum Beispiel neue Steuerelemente genannt, die die Nutzerfreundlichkeit erhöhen, oder die umwerfende Kulisse, die zahlreiche Teams und Spieler in ihren Bann zog. Das brachte Street Fighter 6 den Preis 'eSports Game des Jahres 2024' ein. Dank einer kontinuierlichen Aktualisierung von Inhalten, wie die Einbeziehung von zusätzlichen Charakteren aus populären Kampfspielen über Kooperationen, hat das Spiel viel Aufsehen erregt. So konnten insgesamt 4,1 Millionen* Stück verkauft werden.

Darüber hinaus wurde die Street Fighter League, Japan's führende offizielle Teamliga, aufgrund ihres kontinuierlich guten Abschneidens bei Turnieren mit dem 'eSports Competition des Jahres 2024' ausgezeichnet. Dabei wurden auch die hochwertigen Übertragungen dieser Turniere hervorgehoben, welche die Zuschauer inspirierten und fesselten. Und das steht in Zukunft für die Street Fighter League an: Das Finale der World Championship 2024 wird am 9. März 2025 in der Ryogoku Kokugikan Arena stattfinden. Dort treffen die Championligen aus Japan, den USA und Europa aufeinander. Zum ersten Mal seit ungefähr 30 Jahren wird die Street Fighter -Serie dort abgehalten. Auch findet das Event am letzten Tag des Capcom Cup 11 statt, dem weltweiten Turnier der Capcom Pro Tour 2024. Capcom möchte so eSports sowohl global als auch in Japan beleben.

Capcom fühlt sich der Förderung der Branche verpflichtet und möchte für eSports neue Strukturen schaffen, sodass sowohl Fans als auch Wettbewerber spannende Wettbewerbe erleben können.

