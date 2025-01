Der DAX hat am Donnerstag den nächsten Rekord in dieser Woche erzielen können. Die neue Höchstmarke liegt nun bei 20.675,08 Punkten. Am Ende ging er mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 20.655,39 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den Freitag dürfte sich der deutsche Leitindex kaum bewegen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,1 Prozent höher bei 20.668 Zählern - und damit knapp unter seinem Rekordhoch vom Donnerstag.Auf der Terminseite ist es am Freitag sehr ruhig. Schlumberger veröffentlicht ...

