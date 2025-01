Zürich - Die Digitalbank Revolut bietet Kunden in der Schweiz ab sofort die Möglichkeit, über Sparpläne kommissionsfrei in ETFs (Exchange Traded Funds) zu investieren. So ist es jetzt möglich, in verschiedenen Intervallen (z.B. wöchentlich oder monatlich) und bereits ab 1 Franken in über 300 in der EU kotierte ETFs (von BlackRock, Vanguard oder Amundi) zu investieren. Diese Transaktionen sind kommissionsfrei und werden nicht auf das monatliche Freikontingent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...