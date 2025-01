NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto nach Berichten über mittlerweile abgebrochene frühe Fusionsgespräche mit Glencore auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Solche Erwägungen, auch in früher Form, seien durchaus eine Überraschung, schrieb Analyst Ben Davis in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Ohnehin dürfte es keinen direkten Zusammenschluss der beiden Bergbaukonzerne geben, da Investoren dann wohl Glencore als Profiteur sehen würden. Es seien aber Deal-Strukturen denkbar, die die Anleger beider Seiten zufriedenstellen könnten. Alles in allem dürfte die Geschichte noch nicht vorüber sein./mis/laVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2025 / 19:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2025 / 19:47 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0007188757