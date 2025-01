NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 7300 auf 7500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe den zeitlichen Bezugsrahmen im Bewertungsmodell angepasst und um ein Jahr fortgeschrieben, begründete Matt Greene in seiner am Freitag vorliegenden Analyse das neue Kursziel. Mit Blick auf die anstehenden Geschäftszahlen dürfte der Bergbaukonzern 2024 ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 23,8 Milliarden US-Dollar erreicht haben./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2025 / 14:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0007188757