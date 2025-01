Qcells hat einen Rechtsstreit um geistiges Eigentum wegen der angeblich nicht genehmigten Verwendung seiner patentierten LECO-Technologie in Topcon-Solarzellen angestrengt. Der Fall unterstreicht die zunehmenden Spannungen in der Photovoltaik-Industrie bezüglich der Topcon-Patente. von pv magazine Global Der in Südkorea ansässige Photovoltaik-Hersteller Qcells hat mit "mehreren" ungenannten "globalen Herstellern" einen Streit über das geistige Eigentum an seiner LECO-Technologie (Laser Enhanced Contact Opening) begonnen. Qcells hat die Technologie im Jahr 2022 erworben. Sie wird hauptsächlich ...

