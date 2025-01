DAX auf Rekordhoch! Bitcoin, Dow, Gold & die Aktien der Woche (Nvidia, Apple, Tesla, Bayer,...)

Anzeige / Werbung

Doch bereits am Donnerstag war dann wieder etwas Druck zur Unterseite zu spüren. Vor allem das Indexschwergewicht Apple führte die Verliererliste an und das Thema Social Media könnte mit dem Wechsel des US-Präsidenten zusammen mit seiner Vorstellung einer Handelsbeziehung zu China neue Brisanz erhalten.

Profiteure waren die Kryptos daher in dieser Woche. Der Bitcoin notiert erneut über 100.000 US-Dollar und verlässt damit seine mehrwöchige Range auf der Oberseite und auch Ethereum war ein klarer Gewinner in dieser Woche. Selbst der Goldpreis ist im Aufwind, auch wenn die Kurse heute am Freitag nun wieder etwas nachgeben.

Am stärksten ist nach der starken Vorwoche erneut unser DAX. Trotz der Gewissheit, dass in 2024 kein Wirtschaftswachstum in Deutschland erzielt werden konnte, markiert der Index seit Mittwoch nun bereits den dritten Tag in Folge neue Rekordhochs. Darauf blicken wir ebenso, wie auf die "verwandte" Stärke im Eurostoxx und das Währungspaar Euro-Dollar, was maßgeblich für diese Outperformance von Europa gegenüber der Wall Street verantwortlich ist.

Der nach Marktkapitalisierung größte Wert an der Wall Street strauchelt. Die Apple-Aktie verlor in diesem Jahr bereits 9 Prozent und hat technisch ein Verkaufssignal erzeugt. Der Rücklauf im letzten Quartal bei den China-Umsätzen hat historische Ausmaße. Wir gehen auf das Thema genauer ein und klären technisch, ob dies technisch weitere Verluste im Aktienkurs zur Folge haben kann. Eng verbunden mit der China-Politik von Donald Trump, der am Montag als Präsident vereidigt wird, ist der Umsatz von Nvidia zu sehen. Auch dies ist ein ebenso spannendes Thema, wie das drohende Verbot der Social Media App TikTok in den USA. Womöglich kommt es auch zu einem Verkauf? Meta Platforms und der Betreiber von Snapchat dürften auf das Fazit dazu in der letzten juristischen Instanz der USA, dem Supreme Court am Sonntag, ebenso gespannt sein, wie YouTube und damit der Alphabet-Konzern.

Positiv auf die neue Epoche blickt Elon Musk mit seinem Tesla Konzern. Auch wenn die Konkurrenz wächst und der neueste Raketenstart misslang, ist seine Nähe zu Donald Trump ein positiver Faktor. Den haben auch die Banken derzeit, denn das Geschäft lief in den USA sehr gut und eine weitere Deregulierung spielte JPMorgan Chase oder Morgan Stanley sehr gut in die Karten. Die Bankenwerte überzeugten mit ihren Quartalszahlen in dieser Woche, zu denen auch Citi, Wells Fargo und Goldman Sachs zu zählen sind.

Mit Blick auf die neue Woche und weitere Quartalszahlen stellen wir noch einmal Netflix vor und beurteilen das Chartbild. Der Aufwärtstrend ist intakt und nach 10 Jahren Abstinenz wird dort auch bald wieder Cameron Diaz ihr Debüt geben, ließ der Streaming-Weltmarktführer verkünden.

Aus Deutschland schauten wir uns noch den Gewinner aus 2024 Siemens Energy nach der jüngsten Konsolidierung und das mögliche Comeback der Bayer-Aktie im Chartbild genauer an.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Diese und alle anderen US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.