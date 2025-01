Der dänische Biopharma-Riese Novo Nordisk hat weitere Studiendaten zu Semaglutide, dem Wirkstoff in Ozempic respektive Wegovy, veröffentlicht. Auch die Ergebnisse aus der "STEP UP"-Studie können den Kapitalmarkt nicht überzeugen, in einer ersten Reaktion rutscht das Papier an der Heimatbörse in Kopenhagen weiter ab.In der Studie hat Novo Nordisk 1.407 Erwachsene mit Adipositas eingeschlossen, in der die Wirksamkeit und Sicherheit von subkutan verabreichtem Semaglutide in der Dosierung mit 7,2 Milligramm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...