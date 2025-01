Kali Metals: Fortschritte in der Lithium-Exploration

Anzeige / Werbung

Kali Metals Limited hat in seinem aktuellen Quartalsbericht Fortschritte in seinen Schlüsselprojekten sowie eine Erweiterung strategischer Partnerschaften bekannt gegeben. Das Unternehmen hob hervor, dass die neuen Entwicklungen insbesondere die Regionen Pilbara in Westaustralien und den Southern Lachlan Fold Belt (SLFB) in New South Wales betreffen. Mit diesen Maßnahmen wolle man die Basis für eine führende Rolle im globalen Lithiumsektor weiter stärken.

Partnerschaft mit SQM

Das Unternehmen teilte mit, dass es seine Zusammenarbeit mit SQM Australia, einem führenden Unternehmen im Lithiumsektor, vertieft habe. Im Rahmen eines erweiterten Earn-In Agreements seien drei neue Explorationsgebiete in die bestehende Partnerschaft eingebunden worden. Diese Gebiete, die direkt an Kali Metals' bestehende Projekte angrenzen, würden das Pilbara-Portfolio um 129 km² erweitern und bedeutende Synergien bei der Exploration ermöglichen.



Laut Vereinbarung solle SQM bis Dezember 2025 mindestens 500.000 AUD investieren, um eine 30-prozentige Beteiligung an den Projekten DOM's Hill und Pear Creek zu sichern. Zusätzlich habe sich SQM verpflichtet, bis Ende 2026 weitere 1 Million AUD aufzuwenden, um eine 50-prozentige Beteiligung an den neuen und bestehenden Gebieten zu erwerben. Kali Metals behalte die volle Kontrolle über das Marble Bar Projekt, das zuletzt durch starke Ergebnisse in der Gold- und Lithiumexploration auf sich aufmerksam gemacht habe. Paul Adams, Managing Director von Kali Metals, betonte: "Unsere Partnerschaft mit SQM zeigt das Potenzial unserer Projekte in der Pilbara-Region. Durch diese Zusammenarbeit können wir unsere Präsenz in einer der weltweit bedeutendsten Lithiumregionen weiter ausbauen."