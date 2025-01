Frankfurt/Main - Zum Auftakt des 18. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund bei Eintracht Frankfurt mit 0:2 verloren. Es ist die dritte Niederlage für den BVB in Folge - der damit auf Rang zehn bleibt und an diesem Spieltag weiter abzurutschen droht, Frankfurt sichert Rang drei.Hugo Ekitiké brachte die Gastgeber in der 18. Minute in Führung, der Franzose hatte Kristensen selbst über die rechte Seite auf die Reise geschickt, den Ball dann an der Fünferkante zurückbekommen und im langen Eck untergebracht.In der Schlussphase ließen sich die Dortmunder dann im Mittelfeld den Ball abnehmen und der gerade erst 20 Jahre alt gewordene Däne Oscar Hojlund erzielte ganz lässig sein erstes Bundesliga-Tor. Nuri Sahins Trainerstuhl beim BVB wackelt kräftig.