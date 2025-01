Wieder starke Quartalszahlen: Eine spannende Möglichkeit, in den Goldsektor zu investieren

Anzeige / Werbung

Für Anleger, die in diesen turbulenten Zeiten nach einigermaßen sicheren Anlagen suchen ist die Aktie von Gold Royalty eine sehr gute Wahl.

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem Update werfen wir einen detaillierten Blick auf Gold Royalty, einem Unternehmen, das über 240 Royalties besitzt und von stark steigenden Umsätzen und Cashflows profitiert. Die Prognosen für das vierte Quartal 2024 und die folgenden Jahre deuten auf ein erhebliches Wachstum hin, das durch die steigende Produktion und die günstige Marktentwicklung im Goldsektor unterstützt wird.

Gold Royalty hat sich als ein führendes Unternehmen im Bereich der Gold-Royalties etabliert. Mit über 240 Royalties in seinem Portfolio bietet es eine bemerkenswerte Diversifikation und Absicherung gegen die Risiken des direkten Bergbaus. Die Konzentration auf erstklassige Jurisdiktionen wie Nevada, Quebec und Ontario unterstreicht die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf stabile und wachstumsstarke Regionen.

Im nachfolgenden Interview, welches Jochen Staiger von Commodity TV mit dem Chairman, Präsidenten und CEO David Garofalo führt, erfahren Sie mehr über das Unternehmen und den hervorragenden Quartalszahlen:

Das dritte Quartal markierte einen Wendepunkt für Gold Royalty. Erstmals in der Unternehmensgeschichte wurde ein positiver operativer Cashflow erzielt, was die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Ziele unterstreicht.

Wie Sie im Interview erfahren haben hat Gold Royalty letzten Monat seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht und ein Quartalsvolumen von 1.051 Unzen Goldäquivalent [GEOs] gemeldet, eine Steigerung von 48 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Grund hierfür waren höhere Einnahmen von Canadian Malartic und neue Beiträge von Cote Gold, das vor Kurzem die kommerzielle Produktion erreichte, sowie neue Beiträge von Borborema.

Ein bedeutender Meilenstein war die Aufnahme der Produktion bei Cote, das in diesem Quartal voll hochgefahren wird.

Diese Entwicklung, zusammen mit anderen Akquisitionen wie der Vares -Kupferstream von Adriatic Metals, hat das Wachstum des Unternehmens im dritten Quartal erheblich angekurbelt.

Die erste Kupferlieferung von Adriatic Metals (Vares) und die fortschreitende Produktion bei Canadian Malartic tragen ebenfalls zur positiven Umsatzentwicklung bei. Gold Royalty geht davon aus, die Umsatzprognose von 13 bis 14 Millionen US-Dollar für das Jahr zu erreichen und möglicherweise zu übertreffen.

Positiv ist zu vermerken, dass im Dezember etwa 40.000 Tonnen gefördert wurden und die kommerzielle Produktion in Kürze, wahrscheinlich Ende Januar, angekündigt werden soll. Daher dürfte Gold Royalty Corp. im vierten Quartal 2024 einen Rekordumsatz aus Vares erzielen und im ersten Quartal 2025 mit einer weiteren Steigerung rechnen, da die Förderraten weiter steigen. Der letzte erwähnenswerte Punkt ist, dass Adriatic Ende Oktober die erforderlichen Genehmigungen für die Veovaca TSF vom Bundesministerium für Energie, Bergbau und Industrie von Bosnien und Herzegowina erhalten hat.

Jüngste Entwicklungen

Während Isabella Pearl basierend auf seinem GRR von 0,375 % ein relativ kleiner Beitragszahler für Gold Royalty Corp. war, auch wenn es sich um ein sehr hochwertiges Gut in Nevada handelt, sind die Zukunftsaussichten aus den an Fortitude Gold gebundenen Lizenzgebühren viel besser. Dies liegt daran, dass Fortitude Gold hofft, eine zweite Mine in Betrieb zu nehmen, die 26 Kilometer von Isabella Pearl entfernt liegt.

Wichtig ist, dass County Line, wenn es erfolgreich genehmigt wird (wovon Fortitude Gold unter der neuen Verwaltung mehr überzeugt ist), eine 8-mal höhere Lizenzgebühr (3,0 % NSR gegenüber 0,375 % GRR) hat, was es zu einem weitaus bedeutenderen Beitragszahler für Gold Royalty macht, sobald es in Produktion geht, auch wenn es ein geringeres Produktionsprofil haben wird.

Höhepunkte der County Line-Bohrungen - Quelle: Fortitude Gold Website

Es ist auch erwähnenswert, dass Gold Royalty Corp. neben County Line Lizenzgebühren an anderen Vermögenswerten im Explorationsstadium (Mina Gold) besitzt, die von Fortitude Gold im Walker Lane Trend sowie am Dauntless-Grundstück in Esmeralda County, Nevada, gehalten werden.

Canadian Malartic - Odyssey Internal Zones liefert weiterhin Ergebnisse

Agnico Eagle Mines meldete, dass die Rampenentwicklung und die Schachtabteufarbeiten bei Odyssey (Canadian Malartic) im Zeitplan lägen und die Rampen- und Schachtentwicklung eine Tiefe von 873 bzw. 839 Metern erreicht habe. Für die, die es noch nicht wissen: Agnico ist dabei, bei diesem riesigen Projekt vom Tagebau auf den Untertagebau umzustellen und plant, über Rampe und Schacht täglich ca. 19.000 Tonnen abzubauen. Die Tatsache, dass die Bauarbeiten weiterhin im Zeitplan liegen, ist sicherlich positiv für Gold Royalty, das eine NSR-Beteiligung von 3,0 % auf Odyssey North, den größten Teil von East Malartic und einen Teil von Odyssey South hält. Dies sind drei von vier Lagerstätten, die im Rahmen von Agnicos Untertagemine Odyssey abgebaut werden sollen.

Die andere positive Nachricht ist, dass Agnico weiterhin beeindruckende Bohrabschnitte aus den internen Zonen von Odyssey veröffentlicht, die Bonuserz in Zonen darstellen, in denen Gold Royalty Corp. Lizenzgebühren hält. Agnico stellte in seinen Ergebnissen für das dritte Quartal 2024 fest , dass die jüngsten Bohrergebnisse auf das Potenzial hinweisen, neue Ressourcen und Reserven in den internen Zonen von Odyssey hinzuzufügen.

Der letzte positive Aspekt ist, dass Agnico nun Alpha im Rahmen seiner O3 Mining-Akquisition übernommen und dieses Grundstück in die Hände eines stärkeren Betreibers gelegt hat. Das schadet Gold Royalty, die eine NSR-Lizenzgebühr von 1,5 % und eine FCI-Lizenzgebühr von 20 % auf Alpha hält, sicherlich nicht.

Tonopah West

Was Projekte in einem früheren Stadium im Portfolio betrifft, an denen Gold Royalty Corp. Lizenzgebühren/Streams hält, hat Blackrock Silver eine PEA für sein Tonopah West-Projekt in Nevada veröffentlicht, ein kleines, aber hochgradiges Silber-Gold-Projekt. Das Projekt liegt in einem der produktivsten Silberbezirke Nordamerikas und hat in der Vergangenheit ~174 Millionen Tonnen Silber und ~1,8 Millionen Unzen Gold produziert. In der hier von Blackrock Silver veröffentlichten ersten Wirtschaftlichkeitsstudie wird ein Untertagebetrieb mit ~1.500 TPD vorgesehen, der ~8,6 Millionen Unzen Silberäquivalent pro Jahr produzieren kann.

Bei einem angenommenen Silberpreis von 30,00 USD/Unze würde dies einem Umsatz von ca. 7,7 Millionen USD für Gold Royalty oder über 3.000 GEOs pro Jahr basierend auf seiner NSR von 3,0 % entsprechen.

Langfristiges Wachstum

Betrachtet man das folgende Diagramm, ist es ziemlich klar, dass Gold Royalty ein branchenführendes Wachstumsprofil hat:

Quelle Gold Royalty

Analystenprognosen gehen von fast 30.000 GEOs im Jahr 2030 aus, was einem Umsatz von über 50 Millionen US-Dollar entspricht, selbst bei konservativen Metallpreisannahmen (2.000 US-Dollar/Unze).

Es wird erwartet, dass Gold Royalty von den voll hochgefahrenen Produktionskapazitäten bei Cote und Borborema profitieren wird. Das Unternehmen plant, die Umsätze weiter zu steigern und eine positive freie Cashflow-Position zu erreichen, was eine Rückzahlung von Schulden und weitere Investitionen ermöglicht.

Die Diversifizierung in polymetallische Lagerstätten mit bedeutenden Edelmetallanteilen wird ebenfalls eine zentrale Rolle spielen, um das Wachstum und die Stabilität des Unternehmens zu sichern.

Gold Royalty bleibt fokussiert auf Gold, plant jedoch, seine Diversifikation durch den Erwerb von Royalties in polymetallischen Lagerstätten zu erweitern. Diese Strategie zielt darauf ab, die Lebensdauer der Projekte zu verlängern und die Kostenstrukturen durch Nebenprodukte zu optimieren.

Ein ausgewogenes Portfolio mit mindestens 70% Goldanteil bietet die notwendige Stabilität, während die Hinzufügung von Kupfer- und Silberkomponenten das Wachstumspotenzial erhöht.

Zahlt Gold Royalty bald wieder eine Dividende?

In der Vergangenheit hat Gold Royalty Dividenden ausgezahlt, jedoch aufgrund der Notwendigkeit, Kapital für Wachstum zu konservieren, diese vorübergehend eingestellt. Die Möglichkeit, Dividenden wieder einzuführen oder Aktienrückkäufe zu tätigen, wird in Betracht gezogen. Diese Maßnahmen könnten die Attraktivität der Aktie erhöhen und den Aktionären eine direkte Rendite bieten.

Herausragende Investitionsorte

Bei der Auswahl einzelner Royalty- und Streaming-Unternehmen, ist der wichtigste Aspekt die Qualität der Assets.

Und da hat sich die strategische Ausrichtung von Gold Royalty auf erstklassige Bergbaugebiete wie Nevada, Quebec und Ontario als vorteilhaft erwiesen. Diese Regionen bieten nicht nur eine hervorragende geologische Perspektive, sondern auch niedrige politische und regulatorische Risiken.

Die Konzentration auf solche stabilen Jurisdiktionen gibt Gold Royalty einen Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu anderen Unternehmen, die in weniger stabilen Regionen tätig sind. Langfristig ist dies ein wichtiger Faktor für die Nachhaltigkeit und das Wachstum des Unternehmens.

Goldpreisprognose

Der Goldpreis ist ein kritischer Faktor für die Rentabilität von Gold Royalty. Angesichts der makroökonomischen Bedingungen, wie der expansiven Geldpolitik und dem fiskalischen Stimulus, wird ein Anstieg des Goldpreises erwartet. Viele Analysten prognostizieren, dass der Goldpreis im nächsten Jahr die Marke von 3000 US-Dollar erreichen könnte.

Diese Entwicklung würde Gold Royalty erheblich zugutekommen, da höhere Goldpreise zu höheren Einnahmen aus ihren Royalties führen. Zudem bietet der Goldpreis Schutz vor Inflation, was ihn zu einer attraktiven Anlage in wirtschaftlich unsicheren Zeiten macht.

Auch der Silbermarkt bietet ebenfalls interessante Möglichkeiten. Historisch gesehen hat Silber in Zeiten von Goldbullenmärkten oft eine Outperformance gegenüber Gold gezeigt. Das aktuelle Gold-Silber-Ratio deutet darauf hin, dass Silber erhebliches Aufwärtspotenzial hat.

Mit Gold Royalty profitieren Sie von den aktuellen und zukünftigen Marktentwicklungen!

Investoren sollten die Entwicklungen bei Gold Royalty aufmerksam verfolgen, da das Unternehmen weiterhin seine strategischen Ziele verfolgt und sich auf die Erzielung nachhaltiger Erträge konzentriert.

Das Unternehmen verfolgt eine klare Strategie, um seine Einnahmen zu steigern und den Aktionären langfristigen Wert zu bieten. Mit einer Kombination aus strategischer Diversifikation, robustem Wachstum und möglichen Kapitalrückführungsmaßnahmen bleibt Gold Royalty ein attraktives Investment in der Bergbauindustrie.

Die Konzentration auf erstklassige Jurisdiktionen und die starke Position im Gold- und Silbermarkt sind wesentliche Faktoren, die das zukünftige Wachstum unterstützen werden.

Gold Royalty bietet eine spannende Möglichkeit, in den Goldsektor zu investieren. Das Unternehmen profitiert von einem steigenden Goldpreis, schützt die Aktionäre vor Inflation und hat ein erhebliches Wachstumspotenzial.

Für Anleger, die in diesen turbulenten Zeiten nach einigermaßen sicheren Anlagen suchen ist die Aktie von Gold Royalty eine sehr gute Wahl.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie auch die Webseite von Gold Royalty, um mehr über das Unternehmen zu erfahren

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Gold Royalty wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und direkter Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Uns ist aber bekannt, dass der Vermittler unseres Vermittlers zum Zeitpunkt dieser Werbebesprechung Aktien hält und diese jederzeit im Werbezeitraum verkaufen könnte. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenskonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: CA0084741085,XD0002747026,XD0002746952,CA38071H1064