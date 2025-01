Die Schweizer Luxusuhrengruppe Swatch verzeichnete am 17. Januar 2025 eine erfreuliche Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs stieg um 1,40 Prozent auf 172,28 EUR, was einem Plus von 2,38 EUR gegenüber dem vorherigen Handelstag entspricht. Die internationale Uhren- und Schmuckgruppe, die für ihre achtzehn renommierte Marken bekannt ist, zeigt damit eine positive Tendenz zum Jahresauftakt.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 5,0 Milliarden EUR und einem für 2025 prognostizierten KGV von 16,05 positioniert sich der Konzern im Luxusgütersektor. Das Unternehmen, das nahezu sämtliche Bauteile für seine Uhrenmarken selbst fertigt, verfügt über eine Gesamtzahl von 28,9 Millionen Aktien.

