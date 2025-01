Die Nestlé-Aktie zeigt in den letzten Handelstagen eine positive Entwicklung an der SIX Swiss Exchange. Nach einer schwächeren Monatsperformance mit einem Minus von 3,71 Prozent konnte das Papier des Schweizer Nahrungsmittelkonzerns zuletzt wieder Boden gut machen. Besonders am Freitag verzeichnete die Aktie einen deutlichen Aufwärtstrend, wobei sie zu den Tagesgewinnern zählte. Diese Entwicklung erfolgt trotz der zunehmend zurückhaltenden Haltung der Analysten, die ihre Erwartungen weiter nach unten korrigieren.

Fokus auf Q4-Ergebnisse

Mit Spannung wird nun die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse am 13. Februar 2025 erwartet. Diese werden wichtige Einblicke in die operative Entwicklung des Unternehmens geben, nachdem die Aktie im Jahresvergleich eine Underperformance von 24,02 Prozent aufwies.

