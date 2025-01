DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Gold, Silber, Uran: 2025 steckt voller Chancen! Hecla Mining, Tesoro Gold und Energy Fuels im Blickpunkt!

Frankfurt (pta/19.01.2025/10:00) - Der Goldpreis präsentiert sich stark, Silber arbeitet am Ausbruch und Uran profitiert vom Energiehunger der Welt. Das Jahr 2025 könnte am Rohstoffmarkt schlechter starten. Wir blicken auf drei interessante Werte aus diesen Sektoren: Energy Fuels, Tesoro Gold und Hecla Mining.

Die KI-Revolution will ihren Energiehunger stillen!

Wer die Wirtschaftsnachrichten der vergangenen Wochen verfolgt hat, wird es wissen: Die KI-Revolution steigert deutlich den Appetit der Welt auf Strom. Etliche große und kleine Unternehmen hatten zuletzt diverse milliardenschwere Programm bekannt gegeben. Sie wollen ihren Bestand an Rechenzentren massiv ausbauen und so vom stark wachsenden Bedarf der Künstlichen Intelligenz profitieren. Die neuen Chips benötigen eine höhere Leistung und mehr Kapazitäten. Den Vogel schoss bei dieser Meldungsarie Microsoft an. Der Konzern aus dem Nordwesten der USA will satte 80 Mrd. US-Dollar in neue Rechenzentren investieren - und zwar in diesem Jahr!

Die Elektrifizierung und die US-Energiepolitik

Parallel dazu kommt weltweit die Elektrifizierung der Gesellschaft voran. Seien es Elektroautos, Smartphones oder die herkömmliche Haushaltselektronik: überall wird investiert und der Strombedarf wächst und wächst. Diese großen Trends werden bereits seit einigen Jahren von der geopolitischen Lage überschattet. Die USA wollen sich bereits seit der Amtszeit von Barack Obama von Importen aus China und Russland unabhängig machen und zum Selbstversorger werden. Genug Energie-Rohstoffe haben die USA und jetzt wird auch zwangsläufig investiert. Im Fokus steht dabei Uran. Denn die Flotte an Atomkraftwerken soll ausgebaut werden, gleichzeitig will man nicht mehr von Lieferungen aus Kasachstan und Russland abhängig sein. Politisch wurde das Ziel ausgegeben, dass die USA die Uran-Importe aus Russland bis 2028 komplett einstellen. Entsprechende Beschlüsse liegen bereits vor. Aktuell kommen rund 19% der Uran-Importe von dem politischen und militärischen Konkurrenten.

Energy Fuels: Seltene Erden und Uran

Energy Fuels (CA2926717083) ist der einzige konventionelle Uranproduzent der USA. Die Erwartung wäre, dass die Aktie vom politischen Umfeld und dem steigenden Energiebedarf profitieren. Doch 2024 lief es mäßig, die Papiere verloren mehr als ein Viertel ihres Werts. Eigentlich sollte es in die andere Richtung gehen. Doch bisher scheinen die Anleger die Aktie noch nicht richtig im Blick zu haben. Und auch der aktuell schwache Uranpreis hat sicher nicht geholfen. Experten gehen jedoch davon aus, dass das Unternehmen langfristig von den oben skizzierten Trends profitieren kann. Dabei wartet Energy Fuels noch mit einem weiteren Highligt auf. So hat das Unternehmen als eine der ganz wenigen US-Firmen eine Produktion für Seltene Erden in Utah. Da China den Markt dominiert und den Export der Metalle kontrolliert, sollte Energy Fuels auch in diesem Bereich von den geopolitischen Unsicherheiten unserer Zeit profitieren.

Tesoro Gold: Gold-Explorer mit Potenzial!

Im Norden Chiles könnte ein großer Gold-Distrikt entstehen. Denn Tesoro Gold (AU0000077208; ASX: TSO)entwickelt dort das aussichtsreiche El Zorro-Projekt. Es liegt bereits eine Ressource mit 1,3 Mio. Unzen Gold vor. Das Areal erstreckt sich allerdings über eine Fläche von 570 km2, das Explorationspotenzial ist also noch gar nicht ausgeschöpft. In der Zukunft könnte sich El-Zorro zu einem eigenen Gold-Distrikt entwickeln. Das scheint auch Gold Fields (ISIN: ZAE000018123) erkannt zu haben. Der südafrikanische Bergbauriese betreibt in der Nähe bereits eine Goldmine. Die Aussicht auf ein riesiges Vorkommen führte zu einem Investment des Konzerns in Tesoro Gold. Aktuell hält man 17,5 Prozent der Anteile und ist somit der größte Einzelaktionär.

Dabei ist das Umfeld für Tesoro sehr gut. El Zorro befindet sich in einer etablierten Mining-Region, wo neben Gold Fields auch Unternehmen wie Lundin Mining (ISIN: CA5503721063) oder Capstone (ISIN: CA14071L1085 )bereits Metalle abbauen. Dementsprechend ist die Infrastruktur mit Straßen, Häfen, Wasserzugang oder Flughäfen top. Noch dazu liegt das Vorkommen auf niedriger Höhe nahe der Küste. Laut der aktuellen Scoping-Studie können hier 651.000 Unzen Gold über 8 Jahre abgebaut werden. Aber wie gesagt: Die Exploration steht erst am Anfang. Das Ziel des Unternehmens ist es, zunächst die Ressource auf 3 Mio. Unzen Gold zu steigern. Die Kasse ist dafür mit rund 6 Mio. Dollar gut gefüllt. Der NAV des Projekts wird auf 302 Mio. US-Dollar geschätzt. Das ist etwa der zehnfache Börsenwert von Tesoro Gold und zeigt das Potenzial. Allerdings wurde die Scoping-Studie mit einem unterstellten Goldpreis von lediglich 1.950 US-Dollar erstellt. Heute steht Gold deutlich höher. Die Aktie ist etwas für risikobewusste Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Sie wird sowohl in Deutschland als auch in Australien gehandelt.

Hecla Mining: Nach der Enttäuschung könnte die Wende kommen!

Man kennt das aus dem Management-Handtuch: Kommt ein neuer CEO, werden alle schlechten Nachrichten und möglichst viele Kosten in die erste Quartalsbilanz nach Amtsübernahme gepackt. So kann der neue Chef ohne Altlasten durchstarten. Genau das scheint bei Hecla Mining (US4227041062) passiert zu sein. Bis zum Oktober lief die Aktie gut und viele Anleger setzten mit ihr auf den nachhaltigen Ausbruch des Silberpreises. Doch der kam nicht und dann enttäuschten die Q3-Zahlen, die dem Papier den Rest gaben. Hecla hatte seine Prognose leicht gesenkt. Der neue CEO Rob Krcmarov sollte mit den Q4-Zahlen nun einen guten Start hinlegen können, denn operativ läuft es bei Hecla. Zudem hat der neue Boss noch die Chance, für Wachstum zu sorgen. In Kanada fährt Hecla die Keno-Hill-Mine hoch, die sie von Alexco gekauft hatte. Hier liegt also die Möglichkeit, mit dem Erreichen der kommerziellen Produktion auf Keno Hill den nächsten Wachstumsschritt zu machen. Die Aktie von Hecla Mining ist für so manchen Analysten ein möglicher Überraschungswert für 2025.

Sie interessieren sich für Tesoro Gold und/oder Nebenwerte? Dann lassen Sie sich auf den Verteiler nehmen. Einfach eine Email an e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Tesoro Gold" und/oder "Nebenwerte", schon sind Sie auf dem Verteiler.

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

Aussender: Small- & MicroCap Investment

