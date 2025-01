Belimo Holding AG / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis

Zweistelliges organisches Wachstum bestätigt Belimo's langfristige Strategie



20.01.2025 / 06:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Belimo-Gruppe erzielte durch die konsequente Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie und die Nutzung von Chancen im Markt für Rechenzentren und Gebäudesanierungen ein starkes Ergebnis. Im Jahr 2024 stieg der Nettoumsatz um 13.1% in Lokalwährungen und 9.9% in Schweizer Franken auf CHF 943.9 Millionen. Die Marktregion Amerika erzielte ein Nettoumsatzwachstum von 19.8% in Lokalwährungen. Dieser Erfolg ist das Ergebnis herausragender Jahre, in denen Belimo Amerika bedeutende Marktanteile gewinnen und den Ruf als wichtiger Partner für anspruchsvolle High-End-Anwendungen festigen konnte - nicht nur im angestammten Geschäft, sondern auch bei führenden Chipherstellern und deren Netzwerk von Partnern und assoziierten Industrien. Durch den Beitrag zur Entwicklung und Kommerzialisierung von Kühlungslösungen für Rechenzentren der nächsten Generation mit unseren innovativen, geschäftskritischen Komponenten hat Belimo die Marktposition nicht nur in der Region, sondern weltweit weiter gestärkt. Die Marktregion Amerika ist mittlerweile in Bezug auf die absoluten Umsatzzahlen die grösste für Belimo und bestätigt damit ihre Rolle als wichtiger Treiber für den Erfolg des Unternehmens insgesamt. Die Marktregion EMEA erzielte ein solides Nettoumsatzwachstum von 5.9% in Lokalwährungen. Diese Entwicklung war jedoch weiterhin von einem allgemein angespannten Marktumfeld beeinflusst, insbesondere im Bereich der gewerblichen Neubauten und in Deutschland. Die Marktregion Asien Pazifik verzeichnete einen Umsatzanstieg von 14.6% in Lokalwährungen, wobei die Umsatzdynamik in der zweiten Jahreshälfte weiter zunahm. Getragen wurde dieses Wachstum von zweistelligen Umsatzsteigerungen in Belimo Indien und China, wobei letztere trotz der anhaltenden Herausforderungen im Bausektor des Landes gute Ergebnisse erzielten. Nettoumsatz nach Marktregionen in CHF 1'000 2024 2023 Nettoumsatz %2) Wachstum in CHF Wachstum in Lokal-währungen Nettoumsatz %2) Wachstum in CHF Wachstum in Lokal-währungen EMEA 389'731 41% 3.7% 5.9% 375'920 44% 2.2% 6.4% Amerika 433'976 46% 16.1% 19.8% 373'813 44% 1.5% 7.7% Asien Pazifik 120'153 13% 10.2% 14.6% 109'053 13% -1.5% 8.2% Total1) 943'860 100% 9.9% 13.1% 858'785 100% 1.4% 7.2%

1) Abweichungen in der Summe sind rundungsbedingt 2) in % des Gesamtnettoumsatzes

Die Business Line Regelventile konnte nach starken Jahren erneut deutliche Marktanteile gewinnen, ein robustes Wachstum von 15.4% in Lokalwährungen erzielen und die Position der Belimo-Gruppe als Innovationsführerin bekräftigen. Auch die Business Line Sensoren und Zähler setzte ihren Wachstumskurs fort und verzeichnete einen starken Anstieg von 25.0% in Lokalwährungen. Das Wachstum bei der Business Line Klappenantriebe betrug 9.7% in Lokalwährungen, und die Phase des Abbaus des Lagerbestands bei OEM-Kunden konnte abgeschlossen werden. Belimo hat begonnen, von einer gewissen Erholung der Volumina im OEM-Kanal zu profitieren, trotz der insgesamt verhaltenen Geschäftsdynamik in der Neubaubranche in EMEA. Nettoumsatz nach Business Line in CHF 1'000 2024 2023 Nettoumsatz %2) Wachstum in CHF Wachstum in Lokal-währungen Nettoumsatz %2) Wachstum in CHF Wachstum in Lokal-währungen Klappenantriebe 431'666 46% 6.6% 9.7% 404'788 47% -4.5% 1.1% Regelventile 468'043 50% 12.1% 15.4% 417'490 49% 6.1% 12.0% Sensoren und Zähler 44'152 5% 20.9% 25.0% 36'507 4% 23.3% 31.0% Total1) 943'860 100% 9.9% 13.1% 858'785 100% 1.4% 7.2%

1) Abweichungen in der Summe sind rundungsbedingt 2) in % des Gesamtnettoumsatzes Die Belimo-Gruppe ist Weltmarktführerin in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler bilden dabei unser Kerngeschäft. Die Gruppe wies 2024 einen Umsatz von CHF 944 Millionen aus und zählte mehr als 2'400 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN) Heute um 9.00 Uhr MEZ findet eine Telefonkonferenz zur Umsatzentwicklung 2024 statt. Bitte melden Sie sich über diesen Link an. Kontakt Dr. Markus Schürch, CFO +41 43 843 61 72 Dr. Marta Bruska, Head of Investor Relations +41 43 843 47 55 Agenda Medien- und Finanzanalystenkonferenz zum Jahresabschluss 2024 24. Februar 2025 Generalversammlung 2025 24. März 2025 Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025 21. Juli 2025



Ende der Adhoc-Mitteilung