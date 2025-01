Der DAX hat sich auch am Freitag von seiner starken Seite gezeigt. Bei 20.924,50 Punkten liegt nun die neue Bestmarke. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von 1,2 Prozent auf 20.903,39 Zählern. Zum Start in die neue Woche dürfte der DAX direkt wieder etwas zulegen. Der Broker IG taxiert den DAX am Montagmorgen 0,1 Prozent höher auf 20.920 Zähler.Im Fokus steht heute die Amtseinführung von Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten. Von den US-Börsen sind derweil ...

