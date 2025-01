Goldentdeckung in Kolumbien?: Quimbaya Gold - Renommierter Geologe leitet ab sofort Exploration in Antioquia!

Anzeige / Werbung

Quimbaya Gold sichert sich die Kenntnisse eines renommierten Experten für die Exploration in Kolumbien!

Quimbaya Gold (WKN A3DT3C / CSE QIM) ist mit seinen hochgradigen Explorationsprojekten in der Region Antioquia, dem wichtigsten Bergbaudistrikt Kolumbiena eine der unserer Ansicht nach spannendsten neuen Goldstorys aus Südamerika. Das kanadische Unternehmen setzt auf die neuesten Explorationsmethoden unter einem erfahrenen und erfolgreichen Managementteam, das über große, langjährige Expertise in dem südamerikanischen Land verfügt.

Und jetzt hat man sich zudem die Kenntnisse und Arbeitskraft eines renommierten Geologen gesichert, der nicht nur über langjährige Erfahrung in der (Gold-) Exploration in Lateinamerika und Kolumbien verfügt, sondern insbesondere auch in Antioquia, wo drei Projekte von Quimbaya liegen. Der Experte, Ricardo Sierra, der Quimbaya bislang als technischer Berater zur Seite stand, übernimmt ab sofort die Leitung der Exploration bei dem jungen Goldunternehmen!

Umfassende Erfahrung genau in der richtigen Region

Herr Sierra lebt in der kolumbianischen Stadt Manizales in der Nähe von Medellin und damit auch zu den Hauptprojekten des Unternehmens. Er ist professioneller Wirtschaftsgeologe mit mehr als 18 Jahren Explorationserfahrung in Kolumbien, Chile, Kuba und Brasilien in Bezug auf orogene, mesothermale und porphyrartige Lagerstätten sowie epithermale Systeme, Skarn- und schichtgebundenen Lagerstätten. Juan Ricardo Sierra begann seine Karriere bei dem Rohstoffriesen Anglo American als Explorationsgeologe in der Greenfield- und Brownfield-Exploration und beaufsichtigte Diamantbohrungen auf den kolumbianischen und chilenischen Grundstücken des Konzerns.

Sein Wissen über Adersysteme, das für das Verständnis von Mineralisierungsprozessen von entscheidender Bedeutung ist, vertiefte er als Explorationsleiter bei Continental Gold (das die Zijin Mining Group im Jahr 2020 für 1,9 Mrd. CAD (!) erwarb) auf deren Gold- und Silberlagerstätte Buritica - eben in Antioquia. Während seiner Zeit bei Continental Gold war Herr Sierra auch an der regionalen Exploration beteiligt (Choco, Nariño, Cauca, Antioquia). Nachdem er Continental Gold im Jahr 2020 verließ, arbeitete er als Explorationsmanager bei Collective Mining Inc. (TSX: CNL). Seit 2021 hat Herr Sierra verschiedene Unternehmen, die in Kolumbien, Brasilien und Kuba tätig sind beraten, darunter wie gesagt auch Quimbaya Gold, wo er jetzt aber eine aktivere Rolle übernimmt.

Herr Sierra machte 2007 seinen Abschluss in Geologie an der Universidad de Caldas (Kolumbien) und ist Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM). Er ist zudem eine Qualified Person (QP) gemäß dem kanadischen Standard National Instrument 43-101 und gleichzeitig eine Competent Person (CP) der Comision Colombiana de Recursos y Reservas Mineras (CCRR) (Kolumbianische Kommission für Bergbauressourcen und -reserven).

Auf der Jagd nach der nächsten, großen Goldentdeckung in Kolumbien

Auch Alexandre P. Boivin President und CEO von Quimbaya Gold betont die Bedeutung, die Herr Sierra für sein Unternehmen in Zukunft haben wird: "Aufgrund seiner direkten Explorationserfahrung in Antioquia, Kolumbien, ist er die richtige Person, um uns dabei zu helfen, die nächste große Goldentdeckung in einem der besten goldreichen Gebiete der Welt zu machen."

Wir bewerten es als wichtigen Schritt, dass Quimbaya Gold sich die Dienste von Herrn Sierra als VP Exploration sichern konnte. Das junge Unternehmen hat im vergangenen Jahr umfassende vorbereitende Untersuchungen auf seinem wichtigsten Projekt Tahami South durchgeführt und wir gehen davon aus, dass man die Liegenschaft, die in unmittelbarer Nachbarschaft zum genehmigten, rentabel produzierenden Bergbaubetrieb von Aris Mining (TSX ARIS / WKN A3DTTG) liegt, unter der Führung von Herrn Sierra aggressiv vorantreiben wird. Wir werden den Lesern von Goldinvest.de diese spannende Story in der nächsten Zeit noch im Detail vorstellen!

