Köln (ots) -"Let's Dance" wird volljährig und es wird getanzt wie nie zuvor! Am Freitag, den 21. Februar 2025 um 20:15 Uhr, wird mit "Let's Dance - Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow" die neue Tanzsaison eingeläutet. Die 18. Staffel von Deutschlands beliebtester Tanzshow steht in den Startlöchern und verspricht atemberaubende Performances. Auch die 14 Prominenten sind bereit, um den begehrten Titel "Dancing Star 2025" zu kämpfen. Doch der Weg dorthin führt nur über die Profitänzer und Profitänzerinnen, die ihnen mit viel Schweiß, Leidenschaft und Disziplin im Training und auf dem Parkett zur Seite stehen. Wir stellen die 14 Profis vor, die dieses Jahr bei "Let's Dance" mit von der Partie sind.Die 14 Profitänzerinnen und Profitänzer der 18. Staffel von "Let's Dance":Anastasia Maruster (27, Pforzheim)Christina Hänni (34, Thun BE, Schweiz)Ekaterina Leonova (37, München)Kathrin Menzinger (36, Wien)Malika Dzumaev (33, Bremen)Patricija Ionel (29, Hamburg)Renata Lusin (37, Düsseldorf)Alexandru Ionel (30, Hamburg)Evgeny Vinokurov (34, Bremen)Massimo Sinató (44, Mannheim)Sergiu Maruster (32, Pforzheim)Vadim Garbuzov (37, Wien)Valentin Lusin (37, Düsseldorf)Zsolt Sándor Cseke (37, Bremen)Biografien, Fotos und ausführliche Infos rund um "Let's Dance" finden Sie hier in der Pressemappe.Massimo Sinató und Valentin Lusin, die Champions der Profi-Challenge 2024, sind in diesem Jahr für die Choreografie des Openings verantwortlich und sorgen so für einen ganz besonderen Start in die neue Staffel. Zusätzlich dürfen sie sich über einen Bonuspunkt im Juryranking freuen, den sie zusammen mit ihren Tanzpartnerinnen bis zur 4. Show einlösen können.Alle Folgen der 18. Staffel von "Let's Dance" und die nachfolgenden Ausgaben von "Exclusiv Spezial - Let's Dance" werden wieder in UHD produziert und auf RTL UHD ausgestrahlt."Let's Dance" wird von Seapoint in Zusammenarbeit mit BBC Studios im Auftrag von RTL produziert.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Leyla Karsak: Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221-456-74233 | leyla.karsak@rtl.deLarissa Maly: Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221 456-74417 | larissa.maly@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5952449