Nach einem Minus von knapp 50 Prozent im letzten Jahr hat die Aktie von Canopy Growth auch im neuen Jahr schon wieder ordentlich an Boden verloren. Gute News sucht man im US-Cannabis-Sektor seit langer Zeit vergebens. Am Sonntag sorgte allerdings ein relativ großer X-Account mit einer wilden Spekulation für Aufsehen.Gerüchten zu Folge werde Donald Trump an seinem ersten Tag als Präsident eine Anordnung verfassen, um Cannabis auf Bundesebene zu legalisieren, ließ der Account "The Patriot Oasis" verlauten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...