Siemens-Energy-Aktionäre haben einen trüben Wochenstart. Nach einem Downgrade durch die Schweizer Großbank UBS geht die Aktie auf Talfahrt.Schweizer Großbank UBS geht die Aktie auf Talfahrt. Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Energy nach einer beeindruckenden Kursrally von 23 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung der Aktien auf "Sell" gesenkt. Analystin Supriya Subramanian begründete dies in einer am Montag veröffentlichten Analyse damit, dass die Papiere bereits "priced for perfection" seien - ein optimaler Verlauf sei also mehr als eingepreist. Sie sieht Risiken insbesondere im Bereich der Onshore-Windkraftanlagen von Siemens Gamesa, die mit Marktanteilsverlusten …