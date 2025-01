Der Automobilzulieferer wird auf einem Werksdach in Baden-Württemberg mehr als 1000 PVT-Module von Sunmaxx installieren. Im Juli soll die Anlage in Betrieb gehen und als Referenzprojekt für weitere Standorte dienen. Um seinen Produktionsstandort in Vaihingen-Enz zu dekarbonisieren, hat sich die Mahle GmbH für eine PVT-Anlage in Kombination mit einem geothermischen Erdsondenfeld entschieden. Wie der Automobilzulieferer am Montag mitteilte, werden auf dem Hallendach auf rund 2000 Quadratmetern Fläche mehr als 1000 Module von Sunmaxx PVT installiert. Zusammen verfügen diese demnach über mehr als ...

