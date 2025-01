DJ PTA-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: NorCom erhält Auftrag von zentralem IT-Dienstleister der Bundesbehörden

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta/20.01.2025/12:39) - NorCom verantwortet die Daten-Infrastruktur eines zentralen IT-Dienstleisters für Bundesbehörden. Unter dem Fokus Security, Performance und Hochverfügbarkeit ist die Daten-Plattform zu betreiben und technisch optimal weiterzuentwickeln.

Mit diesem Projekt stärkt NorCom seine Zusammenarbeit mit dem zentralen IT-Dienstleister des Bundes und baut seine Präsenz auf Bundesebene weiter aus.

"Dieser Auftrag zeigt, dass unsere Kompetenz im Bereich Datenmanagement und KI geschätzt wird," erklärt Wolfgang Schröter, Geschäftsführer von NorCom. "Er motiviert uns, unseren Weg konsequent fortzusetzen. Unsere Positionierung als Unternehmen für Daten- und KI-Lösungen macht uns zukunftssicher und attraktiv."

Der Auftrag hat einen Umfang im einstelligen Millionenbereich und eine Laufzeit von mehreren Jahren.

NorCom bleibt auch in Zukunft darauf ausgerichtet, innovative Projekte im Bereich Datenmanagement und Künstliche Intelligenz voranzutreiben und damit einen wertvollen Beitrag zur digitalen Transformation der Behördenlandschaft zu leisten.

(Ende)

Aussender: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Adresse: Gabelsbergerstraße 4, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Julia Keck, Investor Relations Tel.: +49 89 93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de Website: www.norcom.de

ISIN(s): DE000A12UP37 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2025 06:39 ET (11:39 GMT)