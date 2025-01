EQS-News: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Rating

Bornheim (Pfalz), Deutschland, 20. Januar 2025. Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN DE0006083405) erhält von der europäischen Ratingagentur Scope Ratings nach erstmaliger Bewertung ein BBB- Investment-Grade-Emittentenrating mit stabilem Ausblick. Die Ratingagentur reflektiert in ihrer Bewertung insbesondere gute Wachstumsaussichten und starke langfristige Fundamentaldaten, die breite geografischen Diversifizierung mit jeweils hohen regionalen Marktanteilen sowie die etablierte Omnichannel-Struktur. Scope Ratings hebt darüber hinaus die robuste Cash-Conversion sowie die starke Zinsdeckung hervor. "Wir freuen uns sehr über das Investment-Grade-Rating durch Scope. Es trägt der langfristig sehr guten und stabilen Entwicklung und der damit einhergehenden starken finanziellen Leistungsfähigkeit des Unternehmens angemessen Rechnung. Außerdem verdeutlicht es, dass wir für zukünftige Fremdkapitalfinanzierungen hervorragend aufgestellt sind", kommentiert Mirko Sawary, Leiter Treasury und Corporate Finance der HORNBACH Gruppe. Neben dem Emittentenrating erhält HORNBACH ein kurzfristiges Rating von S-2 und ein Rating für langfristige unbesicherte Verbindlichkeiten von BBB-. Über die HORNBACH Gruppe Die HORNBACH Gruppe ist ein unabhängiger, familiengeführter Einzelhandelskonzern unter dem Dach der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im SDAX vertreten ist. Die größte Tochtergesellschaft HORNBACH Baumarkt AG betreibt 171 großflächige Bau- und Gartenmärkte (inklusive Fachmärkte) sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern. Zum Konzern gehören darüber hinaus die HORNBACH Baustoff Union, ein regionales Baustoff-Handelsunternehmen mit 39 Standorten im Südwesten Deutschlands und Frankreich, sowie die HORNBACH Immobilien AG, die für den Konzern Einzelhandelsimmobilien entwickelt. Im Geschäftsjahr 2023/24 (Bilanzstichtag: 29. Februar 2024) erzielte die HORNBACH Gruppe einen Nettoumsatz von 6,2 Mrd. EUR und gehört damit zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. Der Konzern beschäftigt rund 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Presse- und Investor Relations Kontakt Antje Kelbert

