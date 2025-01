Biotech: Hemostemix plant massive Umsatzausweitung auf 144 Mio. Dollar - pro Monat!

Anzeige / Werbung

In Kürze geht die neuen Produktionsstätte für die patentierte eigenblutbasierte Stammzellentherapie an den Start. Das Wachstum soll gewaltig werden.

Pünktlich zum Start der neuen Produktionsstätte für seine patentierte eigenblutbasierte Stammzellentherapie in Puerto wird das kanadische Biotechunternehmen Hemostemix Inc. (TSXV:HEM, OTC:HMTXF, FSE:2VF0) in dieser Woche gleich bei zwei Investorenkonferenzen in Puerto Rico präsentieren. Zum Sequire Investor Summit am 22. und 23. Januar im Condado Vanderbilt Hotel werden mehr als 1.500 institutionelle und vermögende Investoren einschließlich Family-Office-Investoren aus der ganzen Welt erwartet. Anschließend veranstaltet der Partner von Hemostemix, CytoImmune, am 24. Januar ein Treffen mit ausgewählten Investoren in der hochmodernen Einrichtung von CytoImmune in San Juan, Puerto Rico.

Hemostemix' CEO Thomas Smeenk will bei seinen Präsentationen insbesondere die Partnerschaft mit CytoImmune in den Mittelpunkt stellen und erläutern welche Cashflow-Ziele die Partner in den kommenden Jahren anstreben. Gemeinsam wollen die Partner das anfängliche Produktionsvolumen um mehr als das Hundertfache ausweiten. Hemostemix plant laut Smeenk den Umsatz von zunächst 12 Millionen US-Dollar pro Jahr durch die vollständige Automatisierung der Prozesse auf 144 Millionen US-Dollar pro Monat zu steigern. Die ACP-Behandlung von Hemostemix verhindere nicht nur Amputationen und rette Leben, sondern verbessere die Lebensqualität und ermögliche für das Gesundheitssystem über einen Zeitraum von fünf Jahren die Einsparung von 80 % der Pflegekosten.

Zusammenarbeit mit der Regierung von Puerto Rico

Hemostemix, CytoImmune und die Regierung von Puerto Rico wollen mit Kardiologen, Gefäßchirurgen, Thoraxchirurgen und Neurochirurgen der Insel zusammenarbeiten, um Patienten ohne Behandlungsmöglichkeiten zu behandeln, die an folgenden Krankheiten leiden: 1. vaskuläre Demenz; 2. periphere arterielle Verschlusskrankheit; 3. chronische, die Gliedmaßen bedrohende Ischämie; 4. ischämische Kardiomyopathie; 5. nicht-ischämische Kardiomyopathie; 6. Angina.

Der Standort Puerto Rico bietet für Hemostemix außerordentlich günstige Rahmenbedingungen, da das das puerto-ricanische ACT 60-Programm die Erstattung von 50 % der Kosten von F&E-Ausgaben in bar vorsieht.

Hemostemix will unterdessen weiter die Daten der Patienten sammeln, um zu beweisen, dass ACP weiterhin sicher, statistisch wirksam und klinisch relevant ist, um die FDA-Zulassung zu erhalten.

Weitere Informationen zu Hemostemix unter www.biotechinvest.de

Disclaimer Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://biotechinvest.de/ zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keinerlei Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung möglicher Kursentwicklungen zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf der besprochenen Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche/journalistische Texte. Leser, die auf der Grundlage der hier bereitgestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Es besteht kein Vertragsverhältnis zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern bzw. den Nutzern ihrer Angebote, da sich unsere Informationen nur auf das Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist mit hohen Risiken verbunden, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Dennoch wird jede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Gemäß §34b WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Kunden oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Hemostemix Inc. halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem das Recht vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder zu verkaufen. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

Die GOLDINVEST Consulting GmbH steht derzeit in einem entgeltlichen Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen, über das sowohl auf den Websiten der GOLDINVEST Consulting GmbH als auch in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in E-Mail-Nachrichten berichtet wird. Dies ist ein eindeutiger Interessenkonflikt. Die vorstehenden Hinweise auf bestehende Interessenkonflikte gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Publikationen über Hemostemix Inc. nutzt. Darüber hinaus können wir nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Unternehmen die von uns besprochenen Aktien im gleichen Zeitraum diskutieren. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsbildung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Gewähr übernommen werden.

Enthaltene Werte: CA4236943060